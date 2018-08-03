Неудобства для улан-удэнцев вызваны проведением ремонтных работ
7 августа будет ограничена подача холодного водоснабжения с 9:30 до 19:00 в Улан-Удэ. Это произойдёт в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по замене задвижек на водопроводной сети в микрорайоне Медведчиково.
Список жилых домов, попадающих под отключение:
1) микрорайон Медведчиково дома 1-7;
2) улица Забайкальская 1-18;
3) микрорайон Медведчиково, КПД 2 склады ТЦ «Смит»;
4) микрорайон Медведчиково 24, ООО «Железобетон»;
5) улица Забайкальская 2 «в», продовольственный магазин «Янта»;
6) улица Забайкальская 18 «а», Пожарная часть № 8;
7) улица Забайкальская, КНС Юго-Запад;
8) улица Забайкальская, МРСК Сибири;
9) улица Забайкальская 22, ст. 2;
10) железнодорожная станция микрорайона Медведчиково;
11) ПАО ТГК-14, котельная Юго-западная;
12) ДНТ «Багульник».
В Улан-Удэ в Медведчиково отключат холодную воду
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