В Улан-Удэ в Медведчиково отключат холодную воду

Неудобства для улан-удэнцев вызваны проведением ремонтных работ



7 августа будет ограничена подача холодного водоснабжения с 9:30 до 19:00 в Улан-Удэ. Это произойдёт в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по замене задвижек на водопроводной сети в микрорайоне Медведчиково.



Список жилых домов, попадающих под отключение:



1) микрорайон Медведчиково дома 1-7;



2) улица Забайкальская 1-18;



3) микрорайон Медведчиково, КПД 2 склады ТЦ «Смит»;



4) микрорайон Медведчиково 24, ООО «Железобетон»;



5) улица Забайкальская 2 «в», продовольственный магазин «Янта»;



6) улица Забайкальская 18 «а», Пожарная часть № 8;



7) улица Забайкальская, КНС Юго-Запад;



8) улица Забайкальская, МРСК Сибири;



9) улица Забайкальская 22, ст. 2;



10) железнодорожная станция микрорайона Медведчиково;



11) ПАО ТГК-14, котельная Юго-западная;



12) ДНТ «Багульник».

