Житель Иркутской области нашёл 30 кг взрывчатки









16 кг аммонита, 17 декораторов, 20 метров бикфордового шнура и одну тротиловую шашку сдал в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии 55-летний житель Качуга.Такой арсенал взрывчатых веществ достался мужчине от отца, который несколько лет назад погиб. При разборке старой постройки в родительском доме в посёлке Жигалово мужчина нашёл мешок, в котором лежали опасные находки.- Отец увлекался охотой, часто выезжал в лес и брал с собой оружие, возможно, я нашел запасы, которые он прятал от нас, когда мы были еще маленькими. Переживал только о том, куда деть это хозяйство. Потом прочитал в местной газете о том, что оружие и боеприпасы сдают в ОЛРР Росгвардии на возмездной основе и сразу же отнёс взрывчатку в надежные руки, - рассказал мужчина.Все добровольцы сдавшие оружие и боеприпасы освобождаются от уголовного преследования и получают за это денежную компенсацию.- По результатам проведённой экспертизы в ближайшее время местный житель получит около 200 тысяч рублей за добровольную сдачу, - сказал начальник отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Иркутской области майор полиции Игорь Демидов.Всего с начала этого года жители Иркутской области на возмездной основе сдали в более 155 единиц оружия на общую сумму около 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.