Осуждённых женщин в Бурятии научили печь пирог





Урок провели осуждённые женщины, которые окончили курсы по специальности «Повар-кулинар». Они рассказали, из каких ингредиентов состоит тесто, как подготовить начинку, как оформить и испечь пирог.





После мастер-класса прошло чаепитие, на котором состоялась дегустация готового кулинарного изделия, сообщает пресс-служба УФИН по Бурятии.



Урок провели осуждённые женщины, которые окончили курсы по специальности «Повар-кулинар». Они рассказали, из каких ингредиентов состоит тесто, как подготовить начинку, как оформить и испечь пирог.После мастер-класса прошло чаепитие, на котором состоялась дегустация готового кулинарного изделия, сообщает пресс-служба УФИН по Бурятии.

В исправительной колонии № 7 УФСИН России по Бурятии в реабилитационном центре «Аврора» состоялся очередной мастер-класс. На этот раз осуждённые учились печь пирог с начинкой из свежих ягод.