Осуждённых женщин в Бурятии научили печь пирог

Блюдо они готовили из свежих ягод
В исправительной колонии № 7 УФСИН России по Бурятии в реабилитационном центре «Аврора» состоялся очередной мастер-класс. На этот раз осуждённые учились печь пирог с начинкой из свежих ягод.
Урок провели осуждённые женщины, которые окончили курсы по специальности «Повар-кулинар». Они рассказали, из каких ингредиентов состоит тесто, как подготовить начинку, как оформить и испечь пирог.
После мастер-класса прошло чаепитие, на котором состоялась дегустация готового кулинарного изделия, сообщает пресс-служба УФИН по Бурятии.
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Блюдо они готовили из свежих ягод
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