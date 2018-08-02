Паре в торжественной обстановке вручили свидетельство о заключении брака и пожелали счастливой семейной жизни
31 июля в Заиграевском районном отделе зарегистрирована сотая с начала года супружеская пара.
Старший инспектор отдела поздравила Александра и Кристину с этим замечательным событием. Им в торжественной обстановке вручили свидетельство о заключении брака. Молодожёнам пожелали счастливой семейной жизни, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Бурятии.
В Заиграевском районе Бурятии зарегистрировали сотый брак
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