В Заиграевском районе Бурятии зарегистрировали сотый брак

Паре в торжественной обстановке вручили свидетельство о заключении брака и пожелали счастливой семейной жизни



31 июля в Заиграевском районном отделе зарегистрирована сотая с начала года супружеская пара.



Старший инспектор отдела поздравила Александра и Кристину с этим замечательным событием. Им в торжественной обстановке вручили свидетельство о заключении брака. Молодожёнам пожелали счастливой семейной жизни, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Бурятии.

