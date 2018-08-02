В Улан-Удэ героинового наркомана лишили водительских прав

Суд принимал решение без его участия, поскольку он не явился на заседание



В суд обратился прокурор с требованием лишить водительских прав мужчину, состоящего на учёте в наркологическом диспансере по поводу синдрома зависимости, вызванного употреблением героина.



- Согласно заключению заседания врачебной комиссии имел противопоказания для управления транспортными средствами. В период с июня 2017 года по настоящее время уклонялся от наблюдения у врача психиатра-нарколога, на приём не являлся, - сообщают в пресс-службе Железнодорожного суда.



На заседание суда наркозависимый улан-удэнец не явился. В связи с этим дело рассмотрено в порядке письменного производства.



Исковые требования прокурора удовлетворены. Наркомана лишили водительских прав до снятия медицинских противопоказаний. Решение не вступило в законную силу.

