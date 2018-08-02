Иркутские стрелки взяли золото и бронзу ЧР

Соревнования проходят в Московской области



Спортсмены Иркутской области завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате России и всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Соревнования проходят с 28 июля по 4 августа в стрелковом комплексе «Лисья нора» в Московской области и являются отборочными на чемпионат мира.



Артём Черноусов в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров занял первое место. Вторым стал Николай Килин из Ижевска, третьим – Ринат Аюпов из Перми. Александр Соколов в стрельбе из малокалиберной винтовки лёжа на 50 метров завоевал бронзовую медаль. Лучшим в этой дисциплине стал Кирилл Григорьян из Санкт-Петербурга, второе место у Дениса Соколова из Ноябрьска.



2 августа Артём Черноусов выступит в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. До окончания соревнований за медали в своих дисциплинах поборются Надежда Колода и Лилия Рассохатская, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

