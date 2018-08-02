Главред «Эха Москвы» возьмёт интервью у Алексея Цыденова

Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) 1 Авг 2018 в 6:48 PDT





А это дацан. Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) 1 Авг 2018 в 7:14 PDT



«Вы знаете, всё, что я узнал сегодня про Хамбо Ламу Этигэлова, для меня - просто культурный шок. Да, культурный шок», - передала слова московского журналиста Алла Намсараева на своей странице в социальной сети.



Также главред «Эха Москвы» уже побывал на Байкале. Он выложил фотографии с озера на своей странице в Instagram. «Вот Байкал», скромно написал он под фото на фоне озера.



Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) 1 Авг 2018 в 2:22 PDT



А такой Байкал? Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) 1 Авг 2018 в 7:13 PDT



Также Венедиктов встретился с известным бурятским художником Даши Намдаковым и побывал в его мастерской. Также Венедиктов встретился с известным бурятским художником Даши Намдаковым и побывал в его мастерской.







Ну и как любой приезжий Венедиктов сфотографировался на фоне памятника Владимиру Ленину на площади Советов в Улан-Удэ. «С ним», коротко подписал журналист.







С ним Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) 1 Авг 2018 в 2:21 PDT