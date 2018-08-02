Главред «Эха Москвы» возьмёт интервью у Алексея Цыденова

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятию приехал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он стал участником Байкальского информационного форума, который стартовал сегодня.
На одном из семинаров он рассуждал об адекватности рейтингов эффективности губернаторов. Венедиктов в первую очередь отметил, что рейтинги являются инструментом и ими нужно уметь пользоваться.
- Рейтинги являются инструментами чего угодно: манипуляций, зеркальной ситуации и так далее. Поэтому рейтинги нужно применять к конкретной ситуации. Например, «межэтнические отношения и их роль в регионе», - заявил главред «Эха Москвы».
Также он рассказал, что нельзя применять общие рейтинги к какому-то конкретному региону, объяснив, что в каждом из них своя ситуация.
- Любые рейтинги полезны, если их применять к себе. А как, допустим, глава Бурятии будет применять в этот общий рейтинг, когда непонятно по каким параметрам экология (в Бурятии) лучше, чем в Туле. И что? Леса вырубать или высаживать? Или туляки должны высаживать леса? - рассуждает Венедиктов.
Он заверил, что рейтинги нужно выстраивать по требуемым параметрам и нельзя «под одну гребёнку ставить Дагестан и Архангельск».
Также присутствующие смогли задать вопросы известному журналисту, на которые он давал подробные ответы на примерах и сравнениях. Так, молодой человек задал вопрос о разнице рейтингов между соседними регионами и столицей России. По его словам, разница между некоторыми показателями очень незначительная, и мужчина заинтересовался каким образом в этом случает происходит рейтингование.
- Странный человек. Я противник рейтингов, но я отвечу, - начал Венедиктов и сравнил ситуацию со спортом, - Вот есть забег, вот есть секундомер, вот бегут 83 спортсмена. Секундомер для первого, последнего и 42-го одинаковый. Вот бежите – он тикает, вы пересекли финиш – он фиксирует. И вы знаете, что на прошлых играх вы были 42-м, а сейчас 47-й. Это должно быть важно не для судьи, а для вас. Надо смотреть на себя сегодняшнего, а не соседний регион, - подробно разъяснил журналист.
Как заявил на не семинаре по рейтингам, сегодня Алексей Венедиктов возьмёт интервью у главы Бурятии Алексея Цыденова.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Венедиктов накануне взял интервью у главы Буддийской Сангхи России Дамбы Аюшеева, которое прозвучало в эфире «Эха Москвы» в программе «Разбор полёта».
Интервью было взято за ужином и длилось почти час – 48 минут. По словам пресс-секретаря Иволгинского дацана Аллы Намсараевой, Алексей Венедиктов с большим вниманием отнёсся к личности Пандито Хамбо Ламы Этигэлова.
«Вы знаете, всё, что я узнал сегодня про Хамбо Ламу Этигэлова, для меня - просто культурный шок. Да, культурный шок», - передала слова московского журналиста Алла Намсараева на своей странице в социальной сети.
Также главред «Эха Москвы» уже побывал на Байкале. Он выложил фотографии с озера на своей странице в Instagram. «Вот Байкал», скромно написал он под фото на фоне озера.
Также Венедиктов встретился с известным бурятским художником Даши Намдаковым и побывал в его мастерской.
Ну и как любой приезжий Венедиктов сфотографировался на фоне памятника Владимиру Ленину на площади Советов в Улан-Удэ. «С ним», коротко подписал журналист.