В Агинском Бурятском округе стартовала сенокосная кампания

Запланировано заготовить 64263 тонны кормов



В Агинском Бурятском округе началась сенокосная кампания. Одними из первых на луга выехали механизаторы агрокооператива «Бальзино» Дульдургинского района. Они планируют запасти 1375 тонн сена.



- Травостой нынче радует аграриев. Тем не менее, в связи с отсутствием достаточных для заготовки сена территорий, выездная бригада работает в Карымском районе в КФХ Стерликова, - сообщают организаторы.



Хозяйства округа массово приступят к сенокосу после 10 августа. Практически все они будут косить сено на своей территории. По информации отдела агропромышленного комплекса администрации округа, в сельскохозяйственных организациях и КФХ всего планируется заготовить 64263 тонны кормов, сообщает пресс-служба администрация Агинского Бурятского округа.

