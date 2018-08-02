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Парень и девушка из Бурятии претендуют на титулы «Мисс и Мистер Студенчество России»

Парень и девушка из Бурятии претендуют на титулы «Мисс и Мистер Студенчество России»
Общество, 
Студенты Сырен Зарбаев и Виктория Шевцова поборются за звание самых лучших студентов страны в Севастополе

Жители Бурятии, победители состязания «Мисс и Мистер университет», Сырен Зарбаев и Виктория Шевцова примут участие во всероссийском конкурсе. Молодые люди являются студентами Бурятского госуниверситета.

Конкурс «Мисс и Мистер Студенчество России-2018» пройдёт с 24 по 29 сентября в Севастополе. В городе-герое соберутся 70 студентов из 45 регионов страны.

- Каждому из них, а это 45 девушкам и 25 юношам, уже победителям в своих регионах, предстоит пройти такие этапы, как: сдача норм ГТО, теледебаты, представление своих образовательных организаций, интеллектуальный и творческий этап. Только лучшие завоюют главные атрибуты конкурса – корону и кубок, - сообщается на сайте Российского союза молодёжи.

Студенты обязательно примут участие и в двух акциях: патриотическом проекте «Мы – Россия» и благотворительной акции «Подари радость детям».

На большом фестивале будут работать более 500 учащихся Севастопольского университета-волонтёров. Также конкурсантов ждут специально сформированные группы поддержки.

Об участнике из Бурятии Сырене Зарбаеве известно, что он является студентом 3-го курса института экономики и управления БГУ, солистом народного ансамбля «Байкальские волны».

- До поступления в БГУ 8 лет занимался лыжными гонками. Жизнерадостный, весёлый, схватывает всё на лету, обладает спортивным характером. От жизни берёт всё возможное. Мечтает спуститься с Альпийских гор на лыжах. Считает, что у каждого человека должна быть миссия. И пока он не выполнит свою миссию всей своей жизни, он не успокоится, - сообщается в улан-удэнской группе «Мисс и Мистер университет» в социальной сети. 




Виктория Шевцова – студентка 2 курса института экономики и управления БГУ, член женской сборной команды университета по баскетболу.

- Весёлая, дружелюбная, ответственная и добрая девушка. Мечтает стать успешным, счастливым человеком и быть гордостью семьи. В людях ценит преданность, искренность и отзывчивость, - отмечается в Интернете. 





За студентов из республики жители республики могут отдать свой голос: официальное голосование за конкурсантов откроется 1 сентября на сайте Российского союза молодёжи. Состав жюри будет опубликован 17 сентября. Следить за новостями можно в официальной группе конкурса - https://vk.com/missmisterstud.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году улан-удэнец Рустам Лыгдынов завоевал два титула на «Мистер студенчество России». Он стал лучшим в номинациях: «Мистер зрительских симпатий», «Мистер интеллект»

В 2015 году красавица из Бурятии Анастасия Левина вошла в десятку лучших на «Мисс студенчество России».  
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