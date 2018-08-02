Жителей Бурятии предупреждают о закрытии переезда в Култуке

Он закроется завтра, в пятницу



3 августа на железнодорожном переезде 5302 км в посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим будет прекращено движение автомобилей с 09:00 до 13:00.



Проезд автотранспортных средств высотой до 3,4 м будет возможет под железнодорожным мостом (5302 км).



Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.



