Он закроется завтра, в пятницу
3 августа на железнодорожном переезде 5302 км в посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим будет прекращено движение автомобилей с 09:00 до 13:00.
Проезд автотранспортных средств высотой до 3,4 м будет возможет под железнодорожным мостом (5302 км).
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
Жителей Бурятии предупреждают о закрытии переезда в Култуке
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