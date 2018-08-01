Акция «Все дети в школу» стартовала в Забайкалье

В Забайкальском крае объявили сбор денег и вещей для детей







Ежегодная краевая акция «Все дети в школу» стартовала с 1 августа в Забайкалье. Она направлена на организацию обучения детей школьного возраста путём оказания адресной социальной поддержки.- Акция «Все дети в школу» приобретает особую актуальность в связи с чрезвычайной ситуацией, которая произошла в крае, – прокомментировал министр образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края Андрей Томских. - Каждый год в акции принимают участие представители социально-ответственного бизнеса, оказывающие денежную и натуральную помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, школьно-письменными принадлежностями, одеждой и обувью. Мы надеемся, что в этом году акция также получит большую поддержку, и мы общими силами сможем обеспечить всех нуждающихся необходимыми для обучения средствами.В ходе акции проводятся рейды, подворные обходы, обследование семей, оказание комплексной медико-социальной, психолого-педагогической помощи семьям в трудной жизненной ситуации, а также оказание поддержки в подготовке ребёнка к школе.Акция продлится с 1 августа по 30 сентября во всех организациях общего среднего образования.Координирующим органом акции «Все дети в школу» являются комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.Граждане, которые хотят принять участие в акции, должны обратиться в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает пресс-служба правительства края.