Убийца Бориса Немцова объявил голодовку в иркутской колонии

Отбывающий наказание за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев объявил голодовку в иркутской колонии №3. Об этом сообщила адвокат Роза Магомедова. На своей странице в Facebook она уточнила, что причиной голодовки стало «необоснованное помещение» Дадаева в ШИЗО.
По словам Магомедовой, по этой же причине объявили голодовку ещё трое заключенных. Также 17 заключенных объявили голодовку из-за закрытия в ИК-3 мечети и попытки администрации учреждения перенести её в помещение синагоги.
Заур Дадаев был осуждён за убийство Бориса Немцова летом 2017 года, получив 20 лет колонии строго режима. По версии следствия, он был непосредственным исполнителем убийства Немцова, то есть киллером. Гособвинение просило для него пожизненное лишение свободы, сам подсудимый вину так и не признал. По решению суда он был лишён звания лейтенант полиции. Другие участники убийства (водитель и участники слежки за Немцовым) получили от 11 до 19 лет колонии.
Исправительная колония №3 в Иркутске, где отбывает наказание Дадаев, - учреждение строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов и судов.
В марте 2015 года, через несколько дней после убийства Бориса Немцова, в центре Улан-Удэ прошла акция его памяти.