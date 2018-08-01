Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Августа

31 Июля

Популярное

Даша Баскакова выступит в парках Улан-Удэ

Даша Баскакова выступит в парках Улан-Удэ
Общество, 
Горожан ждут два концерта подряд

Певица, композитор, актриса и музыкант Даша Баскакова (Франция) даст два сольных концерта в парках Улан-Удэ. 3 августа, в 18:00 пройдёт мероприятие в парке имени Орешкова, 4 августа в 21:00 - в парке имени Жанаева.

В программе авторские песни, французский шансон, песни парижских цыган и другие, об этом сообщает дирекция по паркам города.

Справка:

Даша Баскакова – известная в Бурятии и за её пределами певица. Долгое время жила в Париже, приобретя там популярность певицы, исполняющей романсы и world music.
концерт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителю Ангарска пришлось доказывать в суде, что он живой
Жителю Ангарска пришлось доказывать в суде, что он живой
Общество, 01.08.2018
Запись о смерти неожиданно появилась в службе ЗАГС
В Улан-Удэ перекроют дорогу в Загорске
В Улан-Удэ перекроют дорогу в Загорске
Общество, 01.08.2018
Из-за ремонта изменится схема движения маршрутных автобусов
В Улан-Удэ проходят занятия гимнастикой цигун
Общество, 01.08.2018
Они проводятся для пенсионеров
В Иркутской области суд обязал родителей вылечить детей с ВИЧ
Общество, 01.08.2018
Они неоднократно отказывались от обследований
Убийца Бориса Немцова объявил голодовку в иркутской колонии
Убийца Бориса Немцова объявил голодовку в иркутской колонии
Общество, 01.08.2018
Акцию протеста в колонии устроили 20 заключённых
Даша Баскакова выступит в парках Улан-Удэ
Даша Баскакова выступит в парках Улан-Удэ
Общество, 01.08.2018
Горожан ждут два концерта подряд
Гости праздника «Бакалдын» на Байкале прошли шаманский обряд
Гости праздника «Бакалдын» на Байкале прошли шаманский обряд
Общество, 01.08.2018
Эвенкийские народы удивили собравшихся насыщенной программой
В парке Улан-Удэ пройдёт мастер-класс по бачате
В парке Улан-Удэ пройдёт мастер-класс по бачате
Общество, 01.08.2018
Для горожан в парке также проведут «фитнес-вечеринку»
В детской больнице Бурятии появились новые игровые комнаты
В детской больнице Бурятии появились новые игровые комнаты
Общество, 01.08.2018
Благодаря фонду «Детский мир» учреждение закупило игрушки и мебель для маленьких пациентов на 800 тысяч. ФОТО  
В Бурятии сельский хирург подарил вторую жизнь пациентке
В Бурятии сельский хирург подарил вторую жизнь пациентке
Общество, 01.08.2018
Жительница Окинского района в 52 года обрела вторую жизнь благодаря врачам
В Бурятии наградили отличившихся росгвардейцев
В Бурятии наградили отличившихся росгвардейцев
Общество, 01.08.2018
Награды офицерскому и рядовому составу росгвардейцев вручил начальник управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов
Мамы Улан-Удэ «поклялись» комитету по образованию не рожать детей
Мамы Улан-Удэ «поклялись» комитету по образованию не рожать детей
Общество, 01.08.2018
Родители необычным образом напомнили о проблеме дефицита мест в детсадах. ВИДЕО
В августе Бурятию может затопить
В августе Бурятию может затопить
Общество, 01.08.2018
Также под угрозой подтопления могут оказаться соседние регионы

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^