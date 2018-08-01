Горожан ждут два концерта подряд
Певица, композитор, актриса и музыкант Даша Баскакова (Франция) даст два сольных концерта в парках Улан-Удэ. 3 августа, в 18:00 пройдёт мероприятие в парке имени Орешкова, 4 августа в 21:00 - в парке имени Жанаева.
В программе авторские песни, французский шансон, песни парижских цыган и другие, об этом сообщает дирекция по паркам города.
Справка:
Даша Баскакова – известная в Бурятии и за её пределами певица. Долгое время жила в Париже, приобретя там популярность певицы, исполняющей романсы и world music.
Даша Баскакова выступит в парках Улан-Удэ
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