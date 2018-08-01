Даша Баскакова выступит в парках Улан-Удэ

Горожан ждут два концерта подряд



Певица, композитор, актриса и музыкант Даша Баскакова (Франция) даст два сольных концерта в парках Улан-Удэ. 3 августа, в 18:00 пройдёт мероприятие в парке имени Орешкова, 4 августа в 21:00 - в парке имени Жанаева.



В программе авторские песни, французский шансон, песни парижских цыган и другие, об этом сообщает дирекция по паркам города.



Справка:



Даша Баскакова – известная в Бурятии и за её пределами певица. Долгое время жила в Париже, приобретя там популярность певицы, исполняющей романсы и world music.

