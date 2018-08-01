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«Особый мир»: Латвийский журналист рассказал рижанам про Кяхту

«Особый мир»: Латвийский журналист рассказал рижанам про Кяхту
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В латвийском СМИ вышла статья, посвящённая уникальному городу в Бурятии

Известный латвийский журналист, путешественник и фотограф Игорь Мейден не раз бывал в Бурятии, посвящая ей публикации. Недавно он написал статью о Кяхте, «городе, который для многих сейчас «где-то на самой окраине» Бурятии, хотя в прошлом и для России, и для всей Европы значил одинаково много». Статья опубликована на сайте издания Sputnik. 

Остановка на чайной магистрали

«После поездки по Монголии как было не остановиться на несколько дней в прекрасной Кяхте, о которой ранее мне много рассказывал глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо лама Дамба Аюшеев в знаменитом Иволгинском дацане. «После Иволги – должен побывать в Кяхте», — сказал он мне тогда», - начинает публикацию латвийский журналист.

Кстати, будущий Хамбо Лама сам родом из села Бурсомон у границы Кяхтинского района. Напротив здания районной администрации есть стенд «Почётные граждане Кяхтинского района. Отечества достойные сыны», где портрет Дамбы Аюшеева – первый.

Кяхта называется «тёплым и уютным городом». Автор напоминает, что Кяхту основали в 1727 году, а уже в XIX веке здесь насчитывалось 276 купцов. К слову, по оборотам торговли Чайный путь был вторым после Великого Шёлкового пути. Китайцы обычно переправляли свои товары в Ургу (территория нынешнего Улан-Батора – столицы Монголии) и далее в Кяхту.

До строительства Транссибирской магистрали, Китайско-Восточной железной дороги и Суэцкого канала Кяхтинская торговая слобода купалась в чае – и деньгах. Здесь для строительства особняков приглашали архитекторов из Италии, а для обучения детей выписывали гувернеров из Франции…

Здесь был Будда

Известным путём через Китай из Тибета в Кяхту и дальше в Россию шли первые буддийские монахи. Примерно в сорока километрах от Кяхты, на окраине села Мурочи, в 1738 году поставили большую юрту, где служили первые буддийские монахи, а вскоре вокруг вырос дацан. Именно он стал первым центром распространения буддизма в Сибири.

«Недалеко среди хребтов между реками Селенга и Чикой находится священная скала Ранжун — с молитвенной надписью, мантрой, которую по легенде тут оставил сам Будда. Второе такое место в мире есть только в Непале. Словом, Кяхта — место особенное», - отмечается в статье. 




Когда-то в дацане были десятки удивительной красоты дуганов (храмов) и ступ-субурганов, а постоянно служили более тысячи лам. Но в 1930-е все было разрушено. И только в конце 1980-х и начале 1990-х началось восстановление дацана. Начал все делать сам Дамба Аюшеев, а продолжили его работу Ширетуй (настоятель) лама Бато Шареев и его заместитель Засаг лама Жамсо Аранжапов. Сейчас в дацане постоянно служат пятнадцать лам – и стараются вернуть дацану былую красоту.

Жамсо лама встретил латвийского журналиста сразу после пересечения границы с Монголией и отвёз в дацан, где сейчас кипит работа: за короткое сибирское лето важно успеть сделать ремонт главного храма, построить новые ступы и еще много чего.

По наследству от великих мастеров

Жамсо лама рассказал, что дацан помогают восстанавливать всем миром. Поработать приходят и буряты, и русские, и буддисты, и православные из окрестных деревень. Сейчас расписывают крышу, фасад, второй и третий этажи школьники из сел Мурочи и Большой луг: родители их отправляют, чтобы время летних каникул с пользой проводили, а может, и будущую профессию нашли.

Восьмиклассница Оксана из Большого луга уже второй год приезжает в дацан и вместе с подругой, девятиклассницей Катей расписывают храмы, барабаны с мантрами. «Видели ворота дацана? Красивые, правда? Это мы их в прошлом году расписывали», — показала Оксана.

- Мы не буддисты, и родители наши православные. И все равно мы от души тут помогаем. Ведь хорошо это? В бурятских деревнях всегда так – друг другу помогают, — поделилась Оксана.

Работают они под руководством уважаемого мастера Бурхан зурач ламы Василия Цыбикова. Традиционной буддийской живописи он шесть лет учился в главном дацане Монголии – Гандан, что в Улан-Баторе, а потом сам осваивал ещё и мастерство скульптура.

- Я рисовал с детства – у меня отец художник, а в 1994-м я впервые приехал в этот дацан и участвовал в его восстановлении. Например, тогда делали колонны и украшали их лепниной, а потом покрывали краской – в том числе и золотой, — сказал Василий.

Его работы в Бурятии ценятся. В Кяхтинском дацане около его статуи Будды медицины все останавливаются особенно долго. Она цвета лазурита – камня, который, по тибетской медицине, устраняет любые недуги. В храме этого Будду узнать сразу легко не только по цвету, но и по тому, что в одной руке он держит сосуд с целебным напитком «амрита».

На алтаре главного храма есть и другие статуи – в том числе, сохранившиеся еще со времен первого дацана, к примеру, статуя божества Зелёная Тара, которая первой из всех приходит на помощь людям. А вокруг Зелёной Тары на стенах уже современные росписи мастеров живописи, разумеется, и Бурхан зурач ламы. «В Бурятии каждый дацан – это не только храм, но и место, где часто можно увидеть работы преимущественно местных мастеров. Каждый дацан в этом отношении совершенно уникален», - отмечается в публикации.

Три мужа – самые сильные

Дацан из села Мурочи не просто место, куда приходят на службы буддисты. Он своего рода центр притяжения и распространения: талантливых мастеров, спортсменов, даже аграриев. Сейчас не только в Кяхте, но вообще в республике стараются восстановить традиционные бурятские породы лошадей, коров и баранов, которые легче других переносят сибирские зимы и сами могут добывать пропитание, говорится в статье.

А когда большие работы позади или начались важные праздники, дацаны организуют соревнования – Игры трех мужей: стрельба из лука, скачки и борьба. Все, разумеется, бурятское. К примеру, стреляют из традиционных луков, из которых попадать по мишени сложней, чем из спортивных, хотя бы потому, что на них нет прицела и стабилизаторов.

В скачках участвуют наездники столь юные, что кажется, они только-только в школу пошли. И бороться начинают еще совсем молодые люди. Все в борьбе традиционно. Начинается она с того, что каждый участник исполняет Танец орла – сильной и внимательной птицы. Богатырь всегда «крепко стоит на ногах на своей земле», а проигрывает тот, кто касается её третьей точкой – хоть спиной, хоть рукой.

Игорь Мейден побывал на таких Играх около села Эрхе-Тала.

- Жить в Сибири непросто – нужно быть сильным. А целую нацию сохранить еще сложней. Стараемся, чтобы буряты не забывали о традициях. И такие соревнования, когда людям напоминают — кто они, тоже способствуют, чтобы вели здоровый образ жизни, чтобы молодые оставались в деревнях и не уезжали. И сами же видели, что в тех же Играх участвовали и побеждали – не только буряты, но и русские. Что тут удивительного мы тут все вместе живем и помогаем друг другу, — говорил Жамсо лама.

«Бурятия – мир особый: за долгие века ту научились жить вместе люди разных национальностей и верований. И правильно сказал добродушный Жамсо лама: все должны помогать друг другу. А иначе тут просто не выжить. Сибирь – это серьезно», - резюмирует латвийский журналист.



СМИ Латвия Кяхта туризм
 
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