72% россиян считают прививки эффективной защитой от инфекций

Исследование провёл всероссийский центр изучения общественного мнения



О том, что прививки – эффективный способ защиты от инфекций, говорят 72% россиян. Среди людей с высшим образованием эта доля выше – 75%, тогда как люди, не окончившие школу, согласны с этим утверждением реже (63%), такие данные следуют из анализа, проведённого всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Ещё 14% участников этого опроса утверждают, что прививки бесполезны. А вот каждый десятый респондент (9%) думает, что прививки даже опасны, от них больше вреда, чем пользы.

