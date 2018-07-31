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72% россиян считают прививки эффективной защитой от инфекций

Общество, 
Исследование провёл всероссийский центр изучения общественного мнения

О том, что прививки – эффективный способ защиты от инфекций, говорят 72% россиян. Среди людей с высшим образованием эта доля выше – 75%, тогда как люди, не окончившие школу, согласны с этим утверждением реже (63%), такие данные следуют из анализа, проведённого всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ещё 14% участников этого опроса утверждают, что прививки бесполезны. А вот каждый десятый респондент (9%) думает, что прививки даже опасны, от них больше вреда, чем пользы.
 
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