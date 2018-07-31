Активисты по благоустройству получат подарки
Заявки на участие в конкурсе «Уютный двор» принимают до 10 августа в комитете по управлению Октябрьским округом Иркутска.
- Кроме активного участия в реализации программы «Формирование комфортной городской среды» жители Октябрьского округа самостоятельно занимаются обустройством своих дворовых территорий. Украшают газоны, устанавливают малые архитектурные формы собственного изготовления. Наша задача – выявить лучших и поощрить их, чтобы таких активистов становилось ещё больше, - отметил глава округа Владимир Преловский.
Из числа конкурсантов выберут лучшие дворы в следующих номинациях: «Двор моей мечты», «Оригинальное оформление двора», «Лучшее цветочное оформление балкона», «Лучшая частная усадьба», «Лучший цветник / клумба», а также отметят самого «Активного участника движения по благоустройству Октябрьского округа».
Для участия в конкурсе жителям округа необходимо заполнить форму с указанием контактных данных и номинации. Итоги будут подведены с 13 августа по 15 сентября. Авторам лучших творческих работ вручат грамоты и подарки, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Лучшие дворы выберут в Иркутске
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