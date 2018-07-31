Незрячий путешественник даст мастер-класс в Чите

Занятие пройдёт 1 августа
Двадцатичетырехлетний слепой путешественник Владимир Васкевич родом из Екатеринбурга. Он – лидер и основатель проекта «Деловой город», активный участник всех инициатив автономной некоммерческой организации города Екатеринбурга «Белая трость», чемпион, призёр региональных, всероссийских спортивных соревнований. Владимир с рождения незрячий.
Владимир Васкевич - автор проекта «Путешествие в темноте», объехал 20 стран, используя самые разные способы передвижения - от яхтинга до автостопа. С июня по август слепой путешественник проедет через всю Россию – от Калининграда до Владивостока, на автомобилях с попутчиками. 31 июля Владимир прибыл в Читу.
1 августа в 13.00 в краевой специализированной библиотеке для слабовидящих и незрячих состоится мастер-класс «Как слепой может путешествовать самостоятельно». Владимир Васкевич расскажет, как путешествовать недорого и с комфортом с помощью райдшеринга, как бороться с негативом и всегда оставаться в хорошем расположении духа. В рамках занятия пройдёт и презентация его книги «Путешествие без границ», сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля незрячий путешественник побывал в Улан-Удэ
. Во время своего мастер-класса он рассказал горожанам о своих приключениях.
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