В Бурятии сняли клип, посвящённый богине Янжиме













Ролик был опубликован на YouTube и в социальных сетях 26 июля. На официальной странице создателей видео клип на сегодня набрал более 59 тысяч просмотров.



Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в Бурятии состоялись



Лик Богини Янжимы проявился у подножия горы в 2005 году на месте медитации V ширээтэ ламы Баргузинского дацана Цыдена Соодоева. Изображение Янжимы официально признано Сангхой одной из пяти буддийских святынь Бурятии. Богине Янжиме поклоняются артисты и музыканты, поэты и художники. К ней обращаются бездетные женщины, прося о ребёнке.

Ролик был опубликован на YouTube и в социальных сетях 26 июля. На официальной странице создателей видео клип на сегодня набрал более 59 тысяч просмотров.Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в Бурятии состоялись праздничные мероприятия, посвящённые 200-летию Баргузинского дацана.Лик Богини Янжимы проявился у подножия горы в 2005 году на месте медитации V ширээтэ ламы Баргузинского дацана Цыдена Соодоева. Изображение Янжимы официально признано Сангхой одной из пяти буддийских святынь Бурятии. Богине Янжиме поклоняются артисты и музыканты, поэты и художники. К ней обращаются бездетные женщины, прося о ребёнке.

В Баргузинском районе Бурятии сняли музыкальный ролик. В клипе пользователи Интернета могут увидеть природные красоты, ступу великого йогина Соодой ламы и Баргузинский дацан.На протяжении всего видео исполняет песню «Янжима бурхандаа мүргэмэй» народная артистка Бурятии, солистка театра «Байкал» Цыпилма Аюшеева. В композиции рассказывается о том, как здесь на скале чудесным образом проявился лик богини Янжимы - покровительницы искусств, наук, ремесел, студентов, детей и материнства.Также отмечается, что местным сельчанам, а также жителям республики нужно искать поддержки в различных вопросах у богини, а также Соодой ламы, покровителя и защитника Баргузинской долины.