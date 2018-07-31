Россыпь медалей завоевали иркутские легкоатлеты на спартакиаде России

Выступило больше 500 спортсменов



Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали легкоатлеты Иркутской области на Летней спартакиаде молодёжи России. Соревнования по лёгкой атлетике прошли с 26 по 29 июля в Челябинске. На легкоатлетические дорожки спорткомплекса им. Елесиной вышло более 500 спортсменов из 40 регионов страны.



Золотую медаль спартакиады в десятиборье завоевал Никита Кулик. В прыжках с шестом среди женщин третий результат показала Нина Клюжева.



В эстафете 4*100 метров женская команда Иркутской области в составе Марии Миллер, Александры Лесковой, Екатерины Ивановой и Ксении Елизовой заняла второе место, уступив спортсменкам из Краснодарского края. Третье место у команды Воронежской области, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

