Выступило больше 500 спортсменов
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали легкоатлеты Иркутской области на Летней спартакиаде молодёжи России. Соревнования по лёгкой атлетике прошли с 26 по 29 июля в Челябинске. На легкоатлетические дорожки спорткомплекса им. Елесиной вышло более 500 спортсменов из 40 регионов страны.
Золотую медаль спартакиады в десятиборье завоевал Никита Кулик. В прыжках с шестом среди женщин третий результат показала Нина Клюжева.
В эстафете 4*100 метров женская команда Иркутской области в составе Марии Миллер, Александры Лесковой, Екатерины Ивановой и Ксении Елизовой заняла второе место, уступив спортсменкам из Краснодарского края. Третье место у команды Воронежской области, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Россыпь медалей завоевали иркутские легкоатлеты на спартакиаде России
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