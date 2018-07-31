В Улан-Удэ воздух прогреется до 29 градусов

Осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра 31 июля по республике без осадков, утром местами туманы. Ветер западный 5-10, местами до 15 м/с. Температура ночью 10-15, местами 2-7, днём 26-31, местами 17-22 тепла.



В Улан-Удэ без осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 9-11, днём 27-29 тепла.



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