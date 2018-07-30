В названии увековечили бурятский посёлок Уакит
Группа учёных из Улан-Удэ, Новосибирска и Екатеринбурга зарегистрировала новый ранее не встречавшийся в природе минерал уакитит, обнаруженный в метеорите, найденном в Бурятии летом 2016 года. Об этом сообщил профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский, передаёт РИА Новости.
Название уакитит минерал обрёл в честь посёлка Уакит в Бурятии, где в 2016 году группой старателей во время работ на золотом прииске был найден метеорит. Когда учёные хотели его зарегистрировать, они заметили несколько необычных вкраплений, которые вызвали у них интерес.
- Оказалось, что какая-то фаза содержит ванадий и азот. Но одной химии недостаточно для того, чтобы зафиксировать новое вещество. Для того чтобы его доказать, нужно определить кристаллическое строение. Это удалось сделать только в научно-образовательном центре в УрФУ, потому что там есть устройство, которое позволяет определить кристаллическую структуру практически на наноуровне, – пояснил учёный.
- Оказалось, что всё подтвердилось: это действительно нитрид ванадия, он имеет вполне простую кристаллическую решетку, то есть 50% атомов ванадия, 50% – азота. Мы подали на регистрацию, и Международная минералогическая ассоциация зарегистрировала его как новый минерал. Он в первый раз обнаружен в природе, – добавил Гроховский.
Процесс изучения нового минерала может длиться несколько лет.
Учёные зарегистрировали новый минерал, найденный в бурятском метеорите
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