Клещи покусали более 3,7 тыс. человек в Бурятии

В числе покусанных 1101 ребёнок





Управление Роспотребнадзора по Бурятии напоминает, что в республике отмечается пик активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний.В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалистами реализуются планы по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых, проводятся акарицидные обработки.Всего в этом году акарицидные обработки запланированы на площади 2750 га.Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита. На сегодня в Бурятии привито более 44 тыс. человек.С начала сезона клещевой активности в 2018 году, согласно данным мониторинга, в медорганизации по поводу укусов клещей обратились 3716 человек, в том числе 1101 ребёнок. Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов зарегистрировано в Кабанском, Тункинском, Закаменском, Баргузинском районах и городе Улан-Удэ.На 30 июля в республике зафиксировано 20 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 13 случаев заболевания клещевым боррелиозом и 16 случаев – клещевым риккетсиозом, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.