В Бурятии проходит благотворительная акция «Уютный дом»

В Баргузинском районе объявили сбор мебели, техники
В отделе социальной защиты населения по Баргузинскому району проводится акция «Уютный дом». В рамках неё специалисты принимают от населения бывшую в употреблении мебель, электробытовую технику, электроприборы и прочую бытовую утварь.
За месяц её реализации 32 нуждающимся семьям переданы мебель, электроприборы, посуда и предметы интерьера. Акция продолжается. Организаторы надеются, что такая помощь поможет нуждающимся выйти из трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба министерства.
В Баргузинском районе объявили сбор мебели, техники
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