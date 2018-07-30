Для них провели консультации и раздали буклеты
24 июля специалисты центра занятости населения Улан-Удэ провели мероприятия по содействию в трудоустройстве жён военнослужащих. Они организовали работу мобильной консультационной площадки с выездом в войсковую часть № 31583 - Сосновый бор; встречу с представителями войсковой части № 46108 - станция Дивизионная.
На встрече присутствовали две жены военнослужащих в/ч № 31583, инспектор по техническим средствам воспитания и заместитель командира роты по работе с личным составом в/ч № 46108, всего - 4 человека.
Специалисты центра занятости рассказали о государственных услугах, оказываемых службой, о работе портала «Работа в России» для самостоятельного поиска вакансий. Также предоставили информацию по профессиональному обучению и программе самозанятости, о возможности участия в программах поддержки, испытывающих трудности в поиске работы граждан и по участию в общественных работах.
Все участники мероприятия получили буклеты с полезной информацией. Вопросы, которые в конце встречи задали присутствующие, были связаны с жизненными ситуациями и волнующими их проблемами в сфере занятости.
Специалисты центра занятости предложили решения по формированию навыка поведения при собеседовании у работодателя, правильному написанию резюме, сообщает пресс-служба республиканского агентства занятости населения Бурятии.
В Бурятии жёнам военных помогают в поиске работы
Общество, Фото:
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Для них провели консультации и раздали буклеты
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