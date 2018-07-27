Сегодня в Бурятии начинает движение восточная ветка факельной эстафеты «Бег мира-2018»
Участники эстафеты начали движение в 8 утра в селе Выдрино Кабанского района. В понедельник, 30 июля, эстафета перейдёт столице Бурятии Улан-Удэ. В течение трёх дней бегуны с факелом посетят несколько населенных пунктов республики: Танхой, Бабушкин, Селенгинск. Уже 31 июля эстафета «Бег мира» отправится через Мухоршибирский район в Забайкальский край, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Преодолев бескрайние просторы и могучие реки Сибири, бегуны Восточной ветки финишируют во Владивостоке 24 августа.
«Бег Мира» — это международная факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и единства, которая развивает и поддерживает культуру мира на Земле. Эстафета берет свое начало с 1987 года, за это время в ней приняли участие миллионы человек. За тридцать лет бегуны с факелом побывали более чем в 155 странах, преодолев более 600.000 километров, в том числе около 220.000 километров по территории нашей страны.
Принять участие в факельной эстафете могут команды волонтеров, энтузиасты спорта, профессиональные спортсмены, а также любители.
В этом году «Бег Мира» пройдёт по территории более 100 стран, включая Россию, страны Европы, Африки и Юго-Восточной Азии, Канаду, США, Южную Корею, Японию, Австралию, Новую Зеландию, Аргентину и Мексику. Общая длина маршрутов составит свыше 70 тысяч километров, в том числе 15 тысяч километров по нашей стране.
В Бурятии начала движение эстафета «Бег мира»
Общество, Фото:
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