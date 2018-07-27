Антимусорный рейд прошёл в двух микрорайонах города
25 июля в Советском районе Улан-Удэ проведён антимусорный рейд. Представители администрации района проверили наличие договоров на вывоз мусора в частном секторе микрорайонах Вагжанова и Стеклозавода.
- Мусор нужно вывозить на специальный полигон в село Вахмистрово Тарбагатайского района, сохраняя при этом в течение года талоны, подтверждающие факт вывоза мусора, - напоминают в пресс-службе администрации Советского района.
Также для борьбы с несанкционированными свалками можно заключать договора на вывоз твёрдых бытовых отходов со специализированными организациями. В среднем вывоз мусора с одного двора обходится домовладельцу в 200 рублей в месяц.
В ходе рейда было проверено 38 домов, выявлено 3 административных правонарушения. Были составлены протоколы об административном правонарушении.
Улан-удэнцев штрафуют за отсутствие договоров на вывоз мусора
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Полная фаза затмения составит почти два часа
Антимусорный рейд прошёл в двух микрорайонах города
Участие в нём примет 120 человек
Для засыпки промоин за неделю использовали 7 тысяч тонн песка
Скоро выйдет клип на новую композицию «Её глаза»
Девочку назвали Яной
Экспедиция будет идти в 5-10 км от побережья
Родителям вручили свидетельства о рождении мальчиков 24 июля
Жители считают, что такие дети ничем не отличаются от других
После очередного ливня улан-удэнцы сравнивают свой город с Венецией
Причина смерти не называется
На полигонах Восточного военного округа стартует масштабный плановый полевой выход с разведывательными подразделениями
На переездах плохое состояние настилов и проезжей части
Они организуют раздельный сбор мусора
Минерал получил необычное название по названию посёлка в Бурятии