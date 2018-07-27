Улан-удэнцев штрафуют за отсутствие договоров на вывоз мусора

Антимусорный рейд прошёл в двух микрорайонах города



25 июля в Советском районе Улан-Удэ проведён антимусорный рейд. Представители администрации района проверили наличие договоров на вывоз мусора в частном секторе микрорайонах Вагжанова и Стеклозавода.



- Мусор нужно вывозить на специальный полигон в село Вахмистрово Тарбагатайского района, сохраняя при этом в течение года талоны, подтверждающие факт вывоза мусора, - напоминают в пресс-службе администрации Советского района.



Также для борьбы с несанкционированными свалками можно заключать договора на вывоз твёрдых бытовых отходов со специализированными организациями. В среднем вывоз мусора с одного двора обходится домовладельцу в 200 рублей в месяц.



В ходе рейда было проверено 38 домов, выявлено 3 административных правонарушения. Были составлены протоколы об административном правонарушении.

