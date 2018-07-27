Жители Бурятии уберутся на берегу Байкала

Они организуют раздельный сбор мусора



Сегодня в рамках выделенных субсидий для организации сбора и вывоза мусора на прибрежной территории озера Байкал в районе Бабушкина планируется проведение очередной экологической акции по сбору отходов.



В рамках акции организуют раздельный сбор мусора по видам: пластик; железо и стекло; отходы, не подлежащие сортировке.



19 июля после проведения такого же мероприятия на территории Прибайкальского района, участники собрали больше 10 кубических метров отходов, из них: пластик – 54 кг, металл – 25 кг, стекло – 24 кг.



Они очистили береговую полосу в местности Пески, в окрестностях скалы «Камень Черепаха» и в Горячинске, сообщили в пресс-службе минприроды Бурятии.

