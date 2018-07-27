Они организуют раздельный сбор мусора
Сегодня в рамках выделенных субсидий для организации сбора и вывоза мусора на прибрежной территории озера Байкал в районе Бабушкина планируется проведение очередной экологической акции по сбору отходов.
В рамках акции организуют раздельный сбор мусора по видам: пластик; железо и стекло; отходы, не подлежащие сортировке.
19 июля после проведения такого же мероприятия на территории Прибайкальского района, участники собрали больше 10 кубических метров отходов, из них: пластик – 54 кг, металл – 25 кг, стекло – 24 кг.
Они очистили береговую полосу в местности Пески, в окрестностях скалы «Камень Черепаха» и в Горячинске, сообщили в пресс-службе минприроды Бурятии.
Жители Бурятии уберутся на берегу Байкала
Общество, Фото:
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