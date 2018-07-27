На сайте школы в Бурятии был размещён антитеррористический паспорт

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, на сайте Харбятской основной общеобразовательной школы имени Саганова в Тункинском районе Бурятии был размещён паспорт антитеррористической защищённости, доступный для чтения либо скачивания на компьютер неограниченному кругу лиц.



- По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора школы вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей», - сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Суд признал директора школы виновной и оштрафовал на 4 тысячи рублей. Постановление вступило в законную силу.



Кроме того, прокуратурой района начальнику муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации МО «Тункинский район» внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено, паспорт антитеррористической защищённости удалён с сайта школы.

