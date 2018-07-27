Дождливая погода сохранится
По данным Бурятского гидрометцентра 27 июля местами сильные дожди, ливни, град, грозы, шквалистый ветер 20-24 м/с.
По республике ночью в большинстве районов дожди, местами ливни и сильные дожди, возможен град, грозы со шквалами до 15-20 м/с, по юго-западу без осадков, туманы. Днём местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18, местами 3-8, днём 19-24, местами 13-18 тепла.
В Улан-Удэ ночью дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 13-15, днём 21-23 тепла.
Ветер в Бурятии усилится до 24м/с
Общество, Фото:
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