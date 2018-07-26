Олег Матвейчев принял участие в предвыборных кампаниях в более чем 70 регионах страны
2-3 августа в Улан-Удэ состоится Байкальский информационный форум – 2018. В рамках секции «Медиа» выступит российский философ, политолог и политконсультант, профессор Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Его перу принадлежат «культовые» для пиарщиков и политтехнологов книги. Самая известная из них - «Уши машут ослом» - пережила три издания. Она изучается в ведущих вузах страны и находится в списках литературы, рекомендованной на курсах обучения пиару. Её основной тезис: «Экономика вторична, современный меч - это меч информационный».
Олег Матвейчев - эксперт ряда федеральных СМИ (1 канал, ВГТРК, НТВ, ТВЦ, Коммерсант-ФМ, РИА-Новости, Регнум). Много лет подряд он входил в двадцатку лучших политтехнологов в России по рейтингу «Общей газеты». За 22 последних года Матвейчев работал в предвыборных кампаниях в качестве политолога и политического консультанта в более чем 70 регионах России.
В 2006 году занял должность консультанта в администрации президента Российской Федерации, а затем советника Управления президента РФ по внутренней политике. С 2007 года является действительным членом академии Национальной академии социальных технологий.
Выступление Олега Матвейчева в рамках Байкальского информационного форума состоится 3 августа с 12:00 до 14:00 в Доме Правительства республики Бурятия, зал 318.
На Байкальском информационном форуме выступит известный политтехнолог
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