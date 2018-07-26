Аварию по выбросу хлора ликвидировали в Иркутске

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По легенде ЧП, произошло на очистных сооружениях



На одном из объектов Иркутского водоканала прошли сегодня межведомственные учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации. По легенде, в результате разгерметизации контейнера с хлором на очистных сооружениях произошёл выброс ядовитых веществ в воздух, возникла угроза заражения.



Пожарные федеральной противопожарной службы, спасатели областной пожарно-спасательной службы и Иркутска, сотрудники городской администрации, полиции и прокуратуры, а также другие службы и ведомства отработали действия по ликвидации последствий ЧС и защите населения в условиях химической аварии.



- Наша задача – минимизировать последствия происшествия. В рамках учений проверяется система оповещения населения, порядок передачи информации и межведомственное взаимодействие, наличие и исправность средств индивидуальной защиты, оперативное реагирование и отработка действий, как специальных подразделений, так и работников предприятий, на которых возможны подобные чрезвычайные ситуации. Такие тренировки проходят в Иркутской области на объектах химической промышленности и предприятиях, осуществляющих переработку и хранение нефтепродуктов, - отметил заместитель начальника Главного управления Валерий Шанц.



На тренировке было задействовано около 260 сотрудников взаимодействующих структур предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области и 52 единицы техники. Химико-радиометрическая лаборатория областного Центра ГО и ЧС провела мониторинг состояния воздуха в зоне аварии, специалисты управления Роспотребнадзора - в жилой зоне, примыкающей к месту происшествия.



На базе подвижного пункта управления администрации Иркутска прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности для оценки действий при ликвидации условной аварии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



