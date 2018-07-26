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Аварию по выбросу хлора ликвидировали в Иркутске

Аварию по выбросу хлора ликвидировали в Иркутске
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
По легенде ЧП, произошло на очистных сооружениях

На одном из объектов Иркутского водоканала прошли сегодня межведомственные учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации. По легенде, в результате разгерметизации контейнера с хлором на очистных сооружениях произошёл выброс ядовитых веществ в воздух, возникла угроза заражения.

Пожарные федеральной противопожарной службы, спасатели областной пожарно-спасательной службы и Иркутска, сотрудники городской администрации, полиции и прокуратуры, а также другие службы и ведомства отработали действия по ликвидации последствий ЧС и защите населения в условиях химической аварии.

- Наша задача – минимизировать последствия происшествия. В рамках учений проверяется система оповещения населения, порядок передачи информации и межведомственное взаимодействие, наличие и исправность средств индивидуальной защиты, оперативное реагирование и отработка действий, как специальных подразделений, так и работников предприятий, на которых возможны подобные чрезвычайные ситуации. Такие тренировки проходят в Иркутской области на объектах химической промышленности и предприятиях, осуществляющих переработку и хранение нефтепродуктов, - отметил заместитель начальника Главного управления Валерий Шанц.

На тренировке было задействовано около 260 сотрудников взаимодействующих структур предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области и 52 единицы техники. Химико-радиометрическая лаборатория областного Центра ГО и ЧС провела мониторинг состояния воздуха в зоне аварии, специалисты управления Роспотребнадзора - в жилой зоне, примыкающей к месту происшествия.

На базе подвижного пункта управления администрации Иркутска прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности для оценки действий при ликвидации условной аварии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

учения МЧС
 
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