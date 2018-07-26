Мероприятие посвятили Дню семьи
Праздник для детей устроили библиотекари филиала № 12 в 113 квартале Улан-Удэ. В День семьи, любви и верности ребята с составляли родовое древо и рассказывали о своих семьях, вспоминая, откуда идёт их род.
Гадание на символе этого праздника – ромашке, показало, какую профессию ребята выберут в будущем, сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы.
- На вопрос, чем же является для детей их семья, последовал нескончаемый список добрых слов: забота, дружба, взаимопомощь, спокойствие, любовь, уважение. Отрадно, что дети могли говорить об этом бесконечно, - сообщают организаторы.
В Улан-Удэ детей научили составлять родовое древо
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На площадке установлены качели, тренажёры, скамейки
По легенде ЧП, произошло на очистных сооружениях
Мероприятие посвятили Дню семьи
В Бурятии активно заключают договоры с контрактниками
Памятник находится на улице Бабушкина
На текущий момент общая готовность магистрали превышает 55%
Энхалук стоит в одном ряду с Санкт-Петербургом и Лас-Вегасом
Реконструкция состоится в честь Дня ВДВ
Путешественницу поразило, что цены на отдых на Байкале сравнимы с Каннами. ВИДЕО
Им вручили сертификаты
Получить фотографии, а тем более видеозапись с манулом – большая редкость
Соревнования проводились два дня на озере Щучьем
Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки
В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Тункинского района материальный ущерб, причинённый лесному фонду
Горожанам будут предлагать вакансию военнослужащего