В Улан-Удэ детей научили составлять родовое древо

Мероприятие посвятили Дню семьи



Праздник для детей устроили библиотекари филиала № 12 в 113 квартале Улан-Удэ. В День семьи, любви и верности ребята с составляли родовое древо и рассказывали о своих семьях, вспоминая, откуда идёт их род.



Гадание на символе этого праздника – ромашке, показало, какую профессию ребята выберут в будущем, сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы.



- На вопрос, чем же является для детей их семья, последовал нескончаемый список добрых слов: забота, дружба, взаимопомощь, спокойствие, любовь, уважение. Отрадно, что дети могли говорить об этом бесконечно, - сообщают организаторы.

