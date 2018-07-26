Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Июля

25 Июля

Популярное

В Бурятии перевозчик не оплатил долги за загрязнение окружающей среды

Общество, 
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе нарушали законодательство о защите окружающей среды и порядка внесения платы за негативное воздействие на неё.

- В соответствии с нормами Федерального закона «Об охране окружающей среды» за негативное воздействие на окружающую среду взимается плата в целях хранения, захоронения отходов производства и потребления. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении деятельности которых образуются отходы, обязаны исполнять данное требование, - разъясняют в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По результатам проверки установлено, что индивидуальный предприниматель, занимающийся перевозками пассажиров, потребительское общество «Бичурское РАЙПО» не внесли очередную оплату.

Директору потребительного общества и индивидуальному предпринимателю внесены представления. После прокурорского вмешательства задолженность за негативное воздействие на окружающую среду погашена в полном объёме, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
перевозчики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Незрячий путешественник рассказал улан-удэнцам о «Путешествии без границ»
Незрячий путешественник рассказал улан-удэнцам о «Путешествии без границ»
Общество, 26.07.2018
Владимир Васкевич провёл для горожан мастер-класс и презентовал собственную книгу 
Улан-удэнцы разрисовали лица на проекте «Растём вместе»
Улан-удэнцы разрисовали лица на проекте «Растём вместе»
Общество, 26.07.2018
Открытие проекта состоялось накануне 
В Бурятии задержали заражённый пиломатериал
В Бурятии задержали заражённый пиломатериал
Общество, 26.07.2018
Древесину собирались отправить в Китай 
Прокуратура восстановила трудовые права инвалида в Бурятии
Прокуратура восстановила трудовые права инвалида в Бурятии
Общество, 26.07.2018
Инвалид работал без трудового договора 
В Бурятии медики применяют в работе роботизированную технику
В Бурятии медики применяют в работе роботизированную технику
Общество, 26.07.2018
Оборудование было закуплено для центра восточной медицины 
В Бурятии ожидаются грозы
В Бурятии ожидаются грозы
Общество, 26.07.2018
Местами возможен град 
Иркутянке не выплачивали пособие на ребёнка
Общество, 25.07.2018
Задолженность составила более 30 тысяч рублей
Многофункциональные стадионы оборудуют в школах Иркутска
Общество, 25.07.2018
Там будет полоса препятствий и поля с искусственным покрытием
Немецкий юрист переплыл Байкал
Немецкий юрист переплыл Байкал
Общество, 25.07.2018
Во время заплыва температура озера составляла 7 градусов
Актриса Марина Куделинская посетила бурятский дацан
Актриса Марина Куделинская посетила бурятский дацан
Общество, 25.07.2018
Ей удалось посмотреть также на нетленное тело Хамбо ламы Итигэлова
Ремесленные традиции семейских Бурятии представят в Москве
Ремесленные традиции семейских Бурятии представят в Москве
Общество, 25.07.2018
На празднике можно будет увидеть семейскую кичку и украшения к ней

Улан-удэнцы встретились с лесными десантниками
Улан-удэнцы встретились с лесными десантниками
Общество, 25.07.2018
В парке им. С. Н. Орешкова состоялась федеральная информационная противопожарная акция «Останови огонь!»
Программу сохранения уникальных деревянных зданий разработают в Иркутске
Программу сохранения уникальных деревянных зданий разработают в Иркутске
Общество, 25.07.2018
В Иркутске разрабатывают программу сохранения деревянных зданий, которые не являются памятниками историко-культурного наследия

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^