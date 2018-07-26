В Бурятии перевозчик не оплатил долги за загрязнение окружающей среды

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе нарушали законодательство о защите окружающей среды и порядка внесения платы за негативное воздействие на неё.



- В соответствии с нормами Федерального закона «Об охране окружающей среды» за негативное воздействие на окружающую среду взимается плата в целях хранения, захоронения отходов производства и потребления. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении деятельности которых образуются отходы, обязаны исполнять данное требование, - разъясняют в пресс-службе республиканской прокуратуры.



По результатам проверки установлено, что индивидуальный предприниматель, занимающийся перевозками пассажиров, потребительское общество «Бичурское РАЙПО» не внесли очередную оплату.



Директору потребительного общества и индивидуальному предпринимателю внесены представления. После прокурорского вмешательства задолженность за негативное воздействие на окружающую среду погашена в полном объёме, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

