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В Бурятии «Инва-слет» соберёт 70 участников

Общество, 
Для гостей устроят заплывы на колясках и соревнования по дартсу

С 30 июля по 1 августа «Байкальская гавань» станет туристической площадкой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Порядка 70 человек примут участие в «Инва-слёте», организованном региональным фондом инвалидов-колясочников «Общество без барьеров».

- Участников слёта ожидает насыщенная программа. Спортивные заплывы на колясках для плавания, соревнования на велосипедах-тандем, соревнования по стрельбе из винтовки и дартс, а также спортивное ориентирование определят самых ловких и спортивных участников состязаний, - отмечает председатель фонда Галина Горбатых.

Также для участников устроят вечерние программы - «Кубинская вечеринка» и «Байкальская вечеринка», сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
 
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