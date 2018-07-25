Для гостей устроят заплывы на колясках и соревнования по дартсу
С 30 июля по 1 августа «Байкальская гавань» станет туристической площадкой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Порядка 70 человек примут участие в «Инва-слёте», организованном региональным фондом инвалидов-колясочников «Общество без барьеров».
- Участников слёта ожидает насыщенная программа. Спортивные заплывы на колясках для плавания, соревнования на велосипедах-тандем, соревнования по стрельбе из винтовки и дартс, а также спортивное ориентирование определят самых ловких и спортивных участников состязаний, - отмечает председатель фонда Галина Горбатых.
Также для участников устроят вечерние программы - «Кубинская вечеринка» и «Байкальская вечеринка», сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В Бурятии «Инва-слет» соберёт 70 участников
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сейчас запрещены все виды охоты
Для гостей устроят заплывы на колясках и соревнования по дартсу
Село Голуметь в Черемховском районе Иркутской области было основано в 1548 году
Получить микроэлемент можно из свеклы, картофеля и молока
Также в районе проведут ремонтные работы в сквере КДЦ «Заречный»
Пропавшая была дома у матери
Победители получили сладкие призы
В адрес юбиляров прозвучали слова благодарности и признательности от детей, внуков и родственников
Андрей Цыдендамбаев поступил сразу в два известных учебных заведения
Природа светящихся объектов, которые наблюдают улан-удэнцы, оказалась весьма банальна
Печь является единственной передвижной установкой в республике
Сезон продлится до конца зимы
Это самая большая подборка картин известного российского художника, в данный момент выставляющаяся на территории России
Участников отбирали анонимным голосованием
Пожилым людям дали бесплатные консультации и провели осмотр