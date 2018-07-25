Победители получили сладкие призы
20 июля в детской библиотеке-филиале № 6 в Загорске для ребят провели квест под названием «Клады книгохранилищ». Им нужно было отыскать нужную книгу среди тысячи других. Дети разделились на две команды.
Чтобы выполнить задание надо было проложить маршрут: собрать пазлы, по ним узнать произведение, вспомнить расстановку книг на абонементе и тогда уже найти искомую книгу. С задачей справились обе команды и заслужили сладкие призы от библиотеки, сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы.
В Улан-Удэ для детей провели квест «Клады книгохранилищ»
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