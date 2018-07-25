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В Тункинской ЦРБ выбрали лучшего врача 2018 года

В Тункинской ЦРБ выбрали лучшего врача 2018 года
Общество, 
Участников отбирали анонимным голосованием

Медицинская палата Тункинской центральной районной больницы и администрация больницы впервые провели конкурс «Лучший врач -2018 года». В преддверии мероприятия прошла большая подготовительная работа – разработали положение, выбрали членов жюри.

Участников отбирали путём анонимного голосования. Только пятеро претендентов, набравших наибольшее количество баллов, смогли продолжить борьбу. Никто из врачей до последнего не знал, будет ли он участником будущих состязаний.

По итогам анонимного голосования на конкурс прошли: заместитель главного врача по медицинской части И.Н. Хартахоева, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения С.С. Ильин, терапевт высшей квалификационной категории В. Я. Хобаркова, врач-хирург А. Г. Син, травматолог-ортопед С. В. Ангархаев.

Все претенденты должны были пройти 4 этапа конкурса. Первый этап представлял собой визитную карточку участника, где оценивались: полнота раскрытия, оригинальность, соблюдение регламента, умение привлечь внимание зрителей.




На втором этапе «Преданность своей профессии», каждый должен был в произвольной форме показать, что не зря выбрал профессию врача и что это дело всей его жизни.

- Самым привлекательным и интересным был конкурс «Угадай диагноз». По музыке и тексту песни участник должен выставить предположительный диагноз. Здесь оценивались юмор, оригинальность и быстрота, - сообщили в Тункинской ЦРБ.

Ещё одним этапом стала «Лучшая группа поддержки участника», где жюри оценивало блюдо, символику, «кричалки», оформление и умение «болеть» за коллегу.




В составе жюри было 5 человек, среди которых председатель - заслуженный врач России Л. А. Полянская, начальник СЭС М. Г. Бадмажапова, генеральный директор ООО «Алтан-Дент» А. А. Шалдушкеева, врач, мануальный терапевт курорта «Аршан» Н. Д. Шагдурова, глава сельского поселения «Кыренское» А. Д. Аюшеева.

Торжественный день открыли под звуки фанфар и приветственного танца «Серебряные волны» ансамбля «Улаалзай». Администрация больницы не забыла и про ветеранов, все они были приглашены на мероприятие.

- Все конкурсанты выступили достойно, но с первого этапа определились лидеры, это Анатолий Син и Ирина Хартахоева, - отметили в Тункинской ЦРБ.

В итоге состязаний победителем стал Анатолий Син. Ему вручили сертификаты на ювелирные изделия от администрации больницы и на учёбу от медицинской палаты.

Кроме того, участники получили специальные призы по номинациям: «Признание» заслужила И. Н. Хартахоева, «За преданность врачебной профессии» наградили В. Я. Хобаркову, за «Новаторство. Талант» подарок достался С. В. Ангархаеву и приз «Зрительских симпатий» забрал С. С. Ильин.

При этом организаторы отмечают дружный коллектив врачебной амбулатории села Тунка. Они прибыли поддержать своего конкурсанта – В. Я. Хоборкову. Группа поддержки была в единой форме, с броской символикой и запоминающимися «кричалками» - отличились хирургическое и травматологическое отделения.

- Первый конкурс удался, теперь есть опыт совместного взаимодействия первичного отделения медицинской палаты и администрации Тункинской ЦРБ, которая под руководством главного врача Дамнина Мунконова проводит большую работу по созданию условий для комфортной работы всех сотрудников больницы, - добавили в Тункинской ЦРБ.

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