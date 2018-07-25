Цели будут поражать ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г» и другие
Около 8 тысяч артиллеристов Восточного военного округа приступили к выполнению огневых задач на полигонах. Задействовано до 2 тысяч единиц вооружения и военной техники, в частности, новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г», ствольная артиллерия «Акация», «Гвоздика», «Мста-Б».
Личный состав ряда артиллерийских, ракетных соединений и воинских частей, дислоцированных в Хабаровском крае, Амурской области и Республике Бурятия, завершил марш на один из крупнейших полигонов округа – Цугол в Забайкалье.
Доставка военнослужащих и военной техники велась как железнодорожными воинскими эшелонами, так и в составе автомобильных колонн своим ходом.
В ходе активной фазы масштабного полевого выхода расчёты ствольной артиллерии различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов примут участие в нескольких тактических учениях с боевой стрельбой.
Особенность полевого выхода артиллерии в текущем году — оценка мобильности подразделений и отработка ими учебно-боевых задач на незнакомых полигонах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Артиллеристы из Бурятии участвуют в крупных учениях в Цуголе
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это самая большая подборка картин известного российского художника, в данный момент выставляющаяся на территории России
Участников отбирали анонимным голосованием
Пожилым людям дали бесплатные консультации и провели осмотр
Цели будут поражать ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г» и другие
Местами возможны кратковременные дожди
На ней побывали гости из разных городов
Байкальский социальный форум «Шаг вперёд» пройдёт 25-27 июля в Улан-Удэ
На торжестве пройдут молебны, концерт и соревнования
Он собрал больше 100 инноваторов
На очереди он стоит ещё с 1998 года
Участники поборются за призы в большой викторине 31 июля
На приём необходимо записаться
На днях подразделения Росгвардии Бурятии соревновались в марш-броске на 5 километров
Организаторы подготовили вопросы по отечественным и зарубежным авторам
Сезон охоты начнётся в сентябре