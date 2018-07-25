Артиллеристы из Бурятии участвуют в крупных учениях в Цуголе

Цели будут поражать ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г» и другие



Около 8 тысяч артиллеристов Восточного военного округа приступили к выполнению огневых задач на полигонах. Задействовано до 2 тысяч единиц вооружения и военной техники, в частности, новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г», ствольная артиллерия «Акация», «Гвоздика», «Мста-Б».



Личный состав ряда артиллерийских, ракетных соединений и воинских частей, дислоцированных в Хабаровском крае, Амурской области и Республике Бурятия, завершил марш на один из крупнейших полигонов округа – Цугол в Забайкалье.



Доставка военнослужащих и военной техники велась как железнодорожными воинскими эшелонами, так и в составе автомобильных колонн своим ходом.



В ходе активной фазы масштабного полевого выхода расчёты ствольной артиллерии различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов примут участие в нескольких тактических учениях с боевой стрельбой.



Особенность полевого выхода артиллерии в текущем году — оценка мобильности подразделений и отработка ими учебно-боевых задач на незнакомых полигонах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



