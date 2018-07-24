Байкальский социальный форум «Шаг вперёд» пройдёт 25-27 июля в Улан-Удэ
Главными темами станут гарантия социальной защиты и комплексное сопровождение людей с инвалидностью, реализация прав и доступное образование для детей с особенностями, опека и попечительство, сообщает Агентство социальной информации.
«Шаг вперёд» проводит региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Найдал» в рамках одноименного проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов в 2018 году. В работе форума примут участие получатели социальных услуг, представители органов власти Байкальского региона, сотрудники социальных служб и образовательных учреждений, эксперты, представители НКО.
Среди вопросов обсуждения:
— Гарантии социальной защиты для инвалидов, детей-инвалидов и их законных представителей.
— Комплексное сопровождение людей с инвалидностью от рождения до конца жизни.
— Реализация прав людей с инвалидностью на развитие, образование, труд, достойную жизнь.
— Доступное образование для детей с особенностями здоровья.
— Опека и попечительство над детьми с инвалидностью и инвалидами старше 18 лет.
— Сопровождаемое (поддерживаемое) проживание, трудоустройство, трудовая занятость и профобразование молодых людей с инвалидностью.
Также в программе — презентация всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.
Время и место проведения форума:
25-26 июля, 10.00-17.00 — ТРЦ «Кэпитал Молл», Большой зал и конференц-зал (пр-т Автомобилистов, д. 4а/1).
27 июля — выездные мероприятия с посещением социальных объектов Улан-Удэ.
Участие бесплатное, предварительной регистрации не требуется.
В Улан-Удэ пройдёт форум «Шаг вперёд»
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