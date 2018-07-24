В Иркутской области охотничьи лицензии будут выдавать с августа

Сезон охоты начнётся в сентябре







С 1 августа территориальные управления министерства лесного комплекса Иркутской области по лесничествам начнут выдачу охотничьих лицензий. Министерством уже подготовлены все необходимые документы и бланки. Сезон охоты на основные промысловые виды животных начнётся в сентябре. Об этом сообщил министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.Как сообщает пресс-служба правительства области, в данный момент на территории Прибайкалья не разрешён ни один вид охоты. Несмотря на это, недобросовестные граждане посещают леса региона для добычи охотничьих ресурсов. Государственные лесные инспекторы напоминают, что нахождение в лесу вне сроков охоты и без охотничьего билета даже с зачехлённым оружием трактуется как браконьерство. Согласно кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение правил охоты нарушителю грозит штраф от 1000 до 2000 рублей с конфискацией орудия охоты или лишение права заниматься охотничьим промыслом на срок до двух лет.– С начала лета сотрудники территориальных управлений министерства лесного комплекса пресекли два факта незаконной охоты в Зиминском и Илимском лесничествах. По каждому факту составлены протоколы об административном правонарушении по статье 8.37 КоАП. Работа по усилению мер для предотвращения фактов незаконной охоты продолжается, – подчеркнул Сергей Шеверда.