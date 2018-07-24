Выпускники возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям
Сегодня в центре Иркутска возле памятника пожарным и спасателям прошла торжественная церемония вручения служебных удостоверений выпускникам Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.
Посвящение в сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области традиционно сопровождалось чтением клятвы. Право её произнести предоставили лейтенанту внутренней службы Марату Хайруллину.
- Быть верными гражданскому и служебному долгу, использовать предоставленные государством правомочия разумно, в соответствии с законами Российской Федерации поклялись семь молодых офицеров, - говорится в сообщении.
Церемония вручения удостоверений завершилась возложением цветов к памятнику пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Будущим спасателям вручили удостоверения в Иркутске
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