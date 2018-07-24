Улан-удэнцы могут получить электронную подпись на дому

Удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты упростил процедуру получения сертификата электронной подписи



Теперь заказчик может выбрать подходящий для него способ подтверждения личности: как в офисе удостоверяющего центра, так и с помощью выездного обслуживания или у нотариуса, сообщает пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Бурятии.



При выездном обслуживании подтверждение личности проводится по адресу, указанному заказчиком. Услуга предоставляется в пределах Улан-Удэ.



В случае получения услуги в нотариальной конторе нотариус проводит сверку документов и направляет в удостоверяющий центр заключение о подтверждении личности.



Заказчиком услуг удостоверяющего центра Кадастровой палаты может выступить любой гражданин, юридическое лицо или орган власти. На сегодняшний день специалистами выдано более 400 электронных подписей.



Усиленная квалифицированная электронная подпись – аналог собственноручной подписи, имеющий юридическую силу и действительный на всей территории страны. С помощью квалифицированного сертификата можно не только подписывать различные документы в электронном виде, но и получать государственные услуги Росреестра и других ведомств.



К примеру, обладатель квалифицированного сертификата в режиме реального времени может поставить объект недвижимости на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него, получить сведения из ЕГРН. А также подать статистическую отчётность в Росстат, отправить уведомление о залоге движимого имущества в Единую информационную систему Федеральной нотариальной палаты, зарегистрировать контрольно-кассовую технику, получить ИНН, заполнить анкету для переоформления паспорта, отследить санкции ГИБДД, поставить на учёт автомобиль, подать заявление для поступления в вуз и многое другое.



Срок действия такой электронной подписи составляет 15 месяцев.

