В Бурятии будут искать «упавший» корабль с космонавтами

















В Бурятии пройдут международные учения авиационных поисково-спасательных служб России и Монголии, сообщили в пресс-службе правительства.25 июля в ходе учений будет проведена операция по поиску пилотируемого корабля с космонавтами, на котором, по легенде, произошла авария в работе двигателя третьей ступени и его последующая остановка. Для поиска будут задействованы самолёт Ан-26, вертолёт МИ-171, снегоболотоход и дежурные поисково-спасательные силы с аэродромов Чита и Улан-Удэ.Состоятся тренировки по парашютном и беспарашютному десантированию. С использованием специального ключа будет проведено вскрытие люка-лаза СА, извлечение космонавтов и их размещение в надувном модуле, их осмотр медиками, оказание первой помощи и эвакуация космонавтов на аэродром Улан-Удэ вертолётом Ми-8 российской стороны.Учения авиационных поисково-спасательных служб двух государств проводится в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между правительствами России и Монголии в 2006 году. Совместные учения проходят каждые два года в одной из стран, Бурятия примет учения впервые.Накануне старта учений участников поприветствовали российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев. Экипаж международной космической станции в видеоролике обратился к участникам и гостям учений, держа флаги России и Монголии.