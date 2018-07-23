Систему наблюдения тестируют в 10 регионах
Кремль инициировал запуск новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент», которая позволит отслеживать информационные поводы в социальных сетях и реакцию на действия властей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле и региональных правительствах.
По их словам, систему разрабатывало ООО «Медиалогия». В компании подтвердили информацию о её разработке и поставках в ряд российских регионов.
Отмечается, что «Инцидент» мониторит по ключевым словам пять социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Результаты мониторинга попадают к администратору, который решает, на какие сообщения нужно ответить. Запросы сортируются в зависимости от масштаба проблемы, посты одной темы объединяются в один кейс. По словам регионального чиновника, местные власти должны реагировать на запрос в течение суток с момента его регистрации.
Собеседник издания, близкий к Кремлю, рассказал, что необходимость уделять больше внимания негативным комментариям в соцсетях возникла после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и ситуации вокруг мусорного полигона в Волоколамске. По словам источника, власти регионов продемонстрировали неспособность адекватно реагировать на недовольство в интернете. Сейчас система тестируется в 10 регионах, сообщает Lenta.ru.
В России возьмутся за недовольство жителей в соцсетях
Общество, Фото:
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