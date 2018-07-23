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Известные борцы Бурятии посетили СИЗО

Известные борцы Бурятии посетили СИЗО
Общество,  Фото:УФСИН республики
Они провели беседу с подростками, мастер-класс и подарили им мячи с автографами

СИЗО №1 посетили директор молодёжного центра минспорта республики Зоя Богданникова, президент Федерации спортивной борьбы Бурятии Сергей Замбалов, исполнительный директор федерации Эрдэм Биликтуев, именитые борцы региона - Александр Богомоев, Евгений Жербаев и Даша Шарастепанов. Они провели с подростками, содержащимися в учреждении, беседу на тему «Я выбираю спорт».

Зоя Богданникова, Сергей Замбалов и Эрдэм Биликтуев рассказали подросткам о влиянии физической культуры и спорта на здоровье человека, о пользе здорового образа жизни. Александр Богомоев поведал им о том, как спорт изменил его жизнь, и каких успехов ему удалось добиться. А Евгений Жербаев и Даша Шарастепанов показали мастер-класс по спортивной гимнастике.


Спортсмены ответили на вопросы ребят, пожелали им связать свою жизнь со спортом и подарили мячи с автографами, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
борьба
 
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