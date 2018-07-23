В Бурятии для детей проведут программу «Лето, ах, лето!»

Мероприятие пройдёт 24 июля



24 июля в 15 часов в клубе в селе Фофоново Кабанского района пройдёт игровая программа «Лето, ах, лето!». Её устроят для детей от 6 до 12 лет.



Маленьких гостей ждут познавательные и весёлые игры, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.



- Приходите, отличное настроение гарантируется! – призывают организаторы.



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