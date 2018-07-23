Соседний Иркутск на третьем месте
Картографический сервис MAPS.ME. составил рейтинг российских регионов, пользующихся наибольшей популярностью у иностранных туристов. Бурятия, как и Красноярский, Приморский края и республике Адыгея, вошли в десятку.
Первые места заняла Москва и Московской область, а также Санкт-Петербург и Ленинградской область. На третьем месте - Иркутская область.
На четвёртом месте - Калининградская область заняла четвёртое место. Также иностранные туристы интересовались Смоленской, Тверской, Новгородской, Владимирской, Новосибирской, Челябинской, Псковской областями и Башкортостаном.
Бурятия вошла в десятку мест, популярных среди иностранцев
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