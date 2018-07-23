Бурятия вошла в десятку мест, популярных среди иностранцев

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. из архива

Соседний Иркутск на третьем месте



Картографический сервис MAPS.ME. составил рейтинг российских регионов, пользующихся наибольшей популярностью у иностранных туристов. Бурятия, как и Красноярский, Приморский края и республике Адыгея, вошли в десятку.



Первые места заняла Москва и Московской область, а также Санкт-Петербург и Ленинградской область. На третьем месте - Иркутская область.



На четвёртом месте - Калининградская область заняла четвёртое место. Также иностранные туристы интересовались Смоленской, Тверской, Новгородской, Владимирской, Новосибирской, Челябинской, Псковской областями и Башкортостаном.

