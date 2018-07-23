Жителям Бурятии напомнили о профилактике бешенства

Специалисты рассказали о вакцине и действиях при укусе



С ноября прошлого года в республике регистрируются случаи бешенства среди животных, как среди диких (лисицы), так и среди сельхозживотных.



Бешенство (или гидрофобия) – это опасное инфекционное заболевание, которое поражает в основном центральную нервную систему. Вирус передаётся человеку при укусе больным животным или контакте с его слюной.



С профилактической целью планово в республике проводится вакцинация лиц, имеющих высокий риск заражения: ветеринарные работники, егеря, охотники, лесники, работники лабораторий, лица, выполняющие работы по отлову и содержанию животных, работающие с уличным вирусом бешенства.



Единственным средством помощи людям, подвергшимся риску заражения, является своевременное специфическое антирабическое лечение с применением антирабического иммуноглобулина и антирабической вакцины.



Чтобы предупредить заболевание, нужно выполнять несколько правил - избегать контактов и довести до своих детей информацию об опасности контакта с безнадзорными, дикими животными, не кормить их с рук, не пытаться погладить; обратиться к ветспециалистам для проведения профилактических прививок против бешенства своим питомцев; не проводите самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования.



Жителям напоминают, что в случае укуса животным нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Важно своевременно оказать первую медицинскую помощь и решить вопрос о необходимости антирабического лечения, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Бурятии.

