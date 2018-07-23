Из Бурятии выдворили четырёх граждан Узбекистана

Их пришлось везти в аэропорт Иркутска



Судебные приставы Бурятии выдворили за пределы Российской Федерации четырех граждан Узбекистана. Приехав на заработки без получения визы, иностранные граждане обязаны были выехать из страны после истечения 90 суток, однако вместо этого продолжали трудиться и находились на нелегальном положении.



– Граждане Узбекистана в сопровождении судебных приставов были доставлены в аэропорт Иркутска, - отмечает Дмитрий Куреев, и.о. начальника специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Бурятии.



После прохождения пограничного контроля и оформления процессуальных документов четверо иностранных граждан вылетели на родину.



На сегодняшний день судебные приставы Бурятии выдворили за пределы Российской Федерации 42 иностранных гражданина, нарушивших миграционное законодательство. Наибольшее количество мигрантов – 18 человек, являлись жителями Узбекистана, 5 человек – граждане Киргизии, по 4 человека из Азербайджана и Монголии. Также в списке выдворенных значатся граждане Армении, Грузии, Таджикистана, Украины и Китая.

