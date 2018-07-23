Их пришлось везти в аэропорт Иркутска
Судебные приставы Бурятии выдворили за пределы Российской Федерации четырех граждан Узбекистана. Приехав на заработки без получения визы, иностранные граждане обязаны были выехать из страны после истечения 90 суток, однако вместо этого продолжали трудиться и находились на нелегальном положении.
– Граждане Узбекистана в сопровождении судебных приставов были доставлены в аэропорт Иркутска, - отмечает Дмитрий Куреев, и.о. начальника специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Бурятии.
После прохождения пограничного контроля и оформления процессуальных документов четверо иностранных граждан вылетели на родину.
На сегодняшний день судебные приставы Бурятии выдворили за пределы Российской Федерации 42 иностранных гражданина, нарушивших миграционное законодательство. Наибольшее количество мигрантов – 18 человек, являлись жителями Узбекистана, 5 человек – граждане Киргизии, по 4 человека из Азербайджана и Монголии. Также в списке выдворенных значатся граждане Армении, Грузии, Таджикистана, Украины и Китая.
Из Бурятии выдворили четырёх граждан Узбекистана
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он стартует с 15 часов 28 июля
Молодые члены «Команды Бурятии» и опытные эксперты обсудили механизмы, которые способствовали бы росту здорового поколения молодых людей в республике
В республике поддерживают малоимущие семьи
На продуктах не было маркировки
Специалисты рассказали о вакцине и действиях при укусе
Их пришлось везти в аэропорт Иркутска
Пять специалистов прошли повышение квалификации
В Сочи они участвовали в обеспечении порядка и безопасности
Встреча с лесными десантниками состоится 24 июля в парке им. С. Н. Орешкова с 16:00 до 18:00 часов
Сейчас идёт регистрация команд
За нарушение предпринимателя оштрафовали
Ещё 10 дней после окончания работ доступ местного населения в леса ограничен
Его будут вручать жителям и компаниям, внёсшим значительный вклад в развитие Октябрьского района
Экспедиция «Компас Байкала» (проект «Эко-патруль») стартовала 20 июля в «Заповедном Прибайкалье»
Они будут ухаживать за лесом, и высаживать деревья