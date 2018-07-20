В Ангарске возле роддома открыли скульптуру «Семья»

Скульптура «Семья» появилась в сквере «Аистёнок» рядом с Ангарским перинатальным центром



Во время открытия скульптуры состоялся также обряд имянаречения. Свидетельства о рождении детей вручили семьям Гедровых, Гоманковых, Максимовых, Поповых и многодетной семье Кузнецовых, у которых родился четвёртый ребёнок - сын Иван.



После праздника имянаречения молодые отцы посадили большую ель в сквере. Теперь появится традиция высаживать деревья рядом с перинатальным центром по случаю рождения ребёнка.



Во время праздника молодые родители получили из рук главы города Ангарска Сергея Петрова свидетельства о рождении детей. Были вручены памятные подарки, сообщает пресс-служба ЗАГС Иркутской области.

