Улан-удэнцы смогут провериться на риск заболевания инсультом

Акция «Вместе против инсульта» пройдёт в Улан-Удэ



В Улан-Удэ с 21 по 28 июля фонд «Здоровье Бурятии» и фонд по борьбе с инсультом ОРБИ проведут профилактическую акцию «Вместе против инсульта». На акции жителям Бурятии расскажут о проблеме инсульта, факторах риска и способах профилактики заболевания. Кроме этого, каждый желающий может пройти бесплатную диагностику на риск инсульта, сообщили в фонде «Здоровье Бурятии».



Специалисты поликлиник №2 и №4 Улан-Удэ, Республиканской клинической больницы им. Семашко, больницы скорой медицинской помощи, республиканского и городского Центра здоровья будут бесплатно проводить диагностику состояния сосудистой системы, измерять индекса массы тела и артериальное давление, а также дадут всем участникам рекомендации по улучшению состояния здоровья.



Состоятся приёмы врачей: терапевтов, кардиологов, неврологов, офтальмологов, реабилитологов и других специальностей.



Помимо этого, в программе мероприятия запланированы школы здоровья, различные флешмобы и концерты от друзей и партнеров.



21 июля в поликлинике №4 акция будет проходить с 8 утра, жители смогут измерить АД, узнать свой вес, проводится подсчет сердечно-сосудистого риска, с 8 до 15 часов проводится прием врачей: терапевтов, офтальмолога, кардиолога.



25 июля поликлиника №2 проводит акцию в селе Нижний Саянтуй.



26 июля поликлиника №2 проводит акцию на площади у здания театра русской драмы в Улан-Удэ. В программе приём врача-терапевта (заведующий отделением медицинской профилактики поликлиники) и врача-невролога кабинета профилактики инсульта, логопеда, психолога (можно попробовать процедуру использования свето-импульсных очков для релаксации), измерение АД, роста, веса и флешмоб: инструктор ЛФК проводит особую зарядку. Акция с 11 до 13 часов. Небольшой концерт дадут воспитанники Центра развития особых детей «Аватар».



26 июля специалисты РКБ им. Семашко на площади у здания Театра русской драмы проводят анкетирование по риску инсульта, измерение АД, роста, веса, консультацию врачей-неврологов сосудистого и реабилитационного центров. Акция с 11 до 13 часов.



27 июля Республиканский центр медицинской профилактики вместе с Центрами здоровья проводит акцию в Торговом Центре «Гэлакси» (начало в 11 часов) и информационную акцию (начало в 9 часов) в трамвае маршрута №4.



28 июля в больнице скорой медицинской помощи (административный корпус) проводится приём врачей, а также эрготерапевтами, подготовленными при поддержке фонда борьбы с инсультом ОРБИ, мастер-класс для родных больных инсультом. Небольшой концерт дадут воспитанники Центра развития особых детей «Аватар». Начало в 9 часов, акция продлится до 12 часов.



Приглашаются горожане и жители Бурятии перенёсшие инсульт, родственники больных, а также все, кто имеет желание быть здоровым.

















